Названы хиты продаж в аптеках Москвы

Аналитики фискальных данных «Контур.Маркета» назвали самые востребованные лекарства у жителей Москвы и области. Эксперты сравнили данные с онлайн-касс прошедшего и текущего года, результаты появились в распоряжении портала «MSK1.RU».

Хитом продаж на сегодняшний день стали эндокринные препараты. Их стоимость возросла на 17 процентов, а потребление — более чем на треть (34 процента).

Москвичи и жители Подмосковья регулярно покупают успокоительные препараты, несмотря на падение на 4 процента показателей по востребованности. Также актуальны противовирусные лекарства: по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 8 процентов, при этом цены поднялись на 14 процентов.

На третьем месте по популярности оказались обезболивающие и противовоспалительные препараты. Они прибавили по 3 процента.

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