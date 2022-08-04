Врач раскрыла полезные свойства холестерина

Полезные свойства холестерина раскрыла в личном Telegram-канале врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева.

По словам специалиста, из холестерина человеческий организм производит половые гормоны и делает «заплатки» для ремонта поврежденных сосудов. Кроме того, из него состоят мембраны всех клеток. «Нет холестерина — клетки болеют и погибают. Когда разрушается очень много клеток — начинаются сбои в работе органа, а потом организма, поскольку системы связаны. Валится все, как выстроенные друг за другом фишки домино», — написала Зубарева.

При этом врач отметила, что высокий уровень холестерина опасен для организма. Он повышается в связи с инсулинорезистентностью, при употреблении большого количества легких углеводов, при высоком уровне аминокислоты гомоцистеина, по причине постоянного стресса, при малоактивном образе жизни, сниженной функции щитовидной железы, а также генетической предрасположенности к такой патологии.

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