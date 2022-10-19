Синоптики сообщили о значительном похолодании в Москве

О значительном похолодании в Москве сообщили столичные синоптики. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, повышения температуры в ближайшее время ждать уже не стоит, сообщает ТАСС.

«Тепла уже большого не будет, потому что воздушные массы идут к нам из северного сектора Атлантики, из акватории Баренцева моря. Осадков нам ждать не стоит, но воздух будет заметно остывать», — объяснила синоптик.

По ее словам, во второй половине недели в город придет облачный антициклон и с ночи четверга, 20 октября, в Москве и Московской области ожидаются отрицательные температуры. Несмотря на ночные заморозки, Волосюк отметила, что снег пока не прогнозируется.

В среду, 19 октября, воздух в столице прогреется до 10 градусов, в Подмосковье — до 11. Ожидаются небольшие дожди и ветер с порывами до девяти метров в секунду, добавила она.

На фоне снижения температуры в столице метеоролог Татьяна Позднякова в интервью радио КП посоветовала автомобилистам не затягивать со сменой резины. По ее словам, к концу недели дневные температуры станут значительно ниже, чем на прошлой неделе, и составят 3-8 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков прогнозировал солнечную погоду в Москве во второй половине недели.