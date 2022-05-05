В Москве тело известного художника пять дней пролежало в квартире

В возрасте 76 лет в Москве умер известный художник Александр Хомко. Об этом в четверг, 5 мая, агентству новостей «Москва» сообщил знакомый с ситуацией источник.

По его данным, сосед и коллега художника обратился в полицию с заявлением, что тот пять дней не выходит на связь и не отвечает на звонки. Полицейские вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело Александра Хомко, умершего около пяти дней назад. По предварительной информации, у него отказало сердце.

При жизни Хомко был участником международных художественных выставок и сам их организовывал. В 1980 году он занимался оформлением парка «Кузьминки» к Олимпиаде.

Ранее тела известного писателя Александра Бахвалова и его знакомой обнаружили в квартире на улице Гаршина в подмосковных Люберцах.