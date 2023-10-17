Московскую рекламу 1990-х сравнили с киберпанком Токио

Некрасивой назвала московскую рекламу 1990-х руководитель Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлия Солодовникова. В беседе с «Мослентой» она сравнила ее с киберпанком Токио.

«В 1990-х было много всякого — и ужасного, и смешного, и прекрасного. Москва была заполонена рекламой. В "наружке" был полнейший хаос: огромные "кричащие" баннеры заслоняли фасады исторических зданий, над Тверской вместо приятной глазу переливающейся подсветки нависали тяжеленные гирлянды из рекламы», — рассказала аналитик.

Солодовникова подчеркнула: рекламы не бывает избыточное количество, бывает некрасивая реклама.

«Вот, например, Токио — город рекламных медиаэкранов и неоновых вывесок. Культура рекламы там на таком высоком уровне, что этот образ гудящего, никогда не спящего, искрящегося разноцветными огнями мегаполиса даже породил целое направление в искусстве и литературе — киберпанк», — отметила она.

Собеседница «Мосленты» добавила, что с 2010-х, после утверждения нового порядка размещения наружной рекламы, «визуальный шум» пропал с улиц российской столицы.

Ранее о своих впечатлениях от Москвы 90-х вспомнил актер Филипп Бледный.