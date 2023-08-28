Киллеров из банды «Северские» будут судить в Подмосковье

В Подмосковье будут судить штатных киллеров из банды «Северские», сообщает прокуратура Московской области. С 1997 года по 2019 год злоумышленники убили 10 человек и совершили покушения на убийство пяти человек.

«Обвиняемые, исполняя приказы руководителя вооруженной группы, совершали убийства и покушения на убийства предпринимателей, отказавшихся платить денежные средства членам банды за ведение совместного бизнеса. Также соучастники с целью передела сфер преступного влияния на территории региона устраняли конкурентов из различных преступных группировок», — говорится в сообщении.

Киллеры действовали на территории Московской, Ярославcкой и Владимирской областей. Помимо убийств, их обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также вымогательстве. Сейчас участники преступной группировки содержатся под стражей.

Ранее стало известно, что в Москве будут судить участника массового заказного убийства в 90-е.