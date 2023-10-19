Жителю Подмосковья доставили килограммы тестостерона на пункт выдачи заказов

Жителя подмосковных Химок задержали с тремя килограммами контрабандного тестостерона в пункте выдачи заказов, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По имеющейся информации, 35-летний россиянин собирался получить посылку из Китая, в которой находилось три пакета без маркировки с порошком белого цвета. Эксперты подтвердили, что в заказе находилось сильнодействующее вещество «тестостерон энантат» массой более трех килограммов.

Выяснилось, что таким образом задержанный регулярно получал запрещенное вещество крупными партиями, после чего расфасовывал его по небольшим пакетам и рассылал по всей стране также через службы экспресс-доставки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору»).

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