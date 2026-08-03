Кинокритики рассказали «Афише Daily» об использовании искусственного интеллекта в работе

Российские киножурналисты активно используют искусственный интеллект в своей профессиональной деятельности. Об этом сообщает «Афиша Daily» по итогам опроса более 100 профильных авторов и редакторов, который провел кинокритик Тимур Алиев. Его исследование показало, что современные технологии применяются не только для создания материалов, но и для решения различных рутинных задач в медиаиндустрии.

«Разговор про ИИ в критике и киножурналистике, кажется, назревал давно, вот слышишь шутку, что скоро всех заменят нейросети, вот узнаешь, что длинное тире, оказывается, один из главных признаков GPT-генерации, сталкиваешься с автором, с которым больше не работают из-за ИИ-рецензий», — отметил кинокритик, автор Telegram-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.

Опрос профессионального сообщества выявил, что 52 процента авторов задействуют нейросети при подготовке текстов, причем большинство из них, а именно 35 процентов, используют технологии исключительно для сбора фактуры. В материале издания также разбираются конкретные случаи влияния ИИ на редакционную работу, включая этические ограничения, конфликты из-за сгенерированного контента и опасения полного вытеснения живой авторской аналитики машинными алгоритмами.

Ранее команда издания «Афиша Daily» выпустила масштабный рейтинг российских фильмов последних десятилетий на основе мнения 100 кинокритиков, а также представила книгу «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности», подготовленную совместно с издательством «Бомбора». Кроме того, редакция регулярно проводит киноклубы совместно с проектом «Каро.Арт» для обсуждения главных кинопремьер сезона.