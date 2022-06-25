Город
Сегодня в 12:23
1 мин.

Кинолог назвал правильный способ охлаждения собаки в жару

Кинолог назвал правильный способ охлаждения собаки в жару
Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В жару можно обернуть уши собаки прохладным полотенцем. О правильном охлаждении питомца в жару агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Не нужно полностью окунать собаку в воду, тем более в ледяную, так вы только навредите ей. Чтобы помочь питомцу, достаточно намочить прохладной водой живот или лапы. Ушные раковины можно ненадолго обернуть в прохладное полотенце: дело в том, что в этой части тела кровеносные сосуды расположены ближе к коже, таким образом процесс охлаждения организма произойдет быстрее. Ни в коем случае не обливайте собаку целиком. Мокрая шерсть создаст эффект водяной бани, такой способ только навредит любимцу», — сообщил специалист.

По его словам, необходимо также следить, чтобы у питомца всегда была свежая и прохладная вода, куда можно добавить небольшой кусочек льда. Жидкость также необходимо брать и на прогулку с животным.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT дал советы для летних путешествий с собаками на автомобиле.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.