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17:54, 25 сентября 2022
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Стала известна дата открытия первого кинотеатра в Москве

Стала известна дата открытия первого кинотеатра в Москве
Фото: : М. Парийский / РИА Новости

Дату открытия первого кинотеатра в столице назвал Telegram-канал «Москва. Было — стало». Стало известно, что он располагался в начале Пятницкой улицы.

«Первый московский кинотеатр находился в двухэтажном протяженном здании. Над одним из подъездов висела вывеска "Театръ". Он открылся в 1897 году. Удивительно, что кинотеатр проработал несколько десятилетий, вплоть до 1970-х годов. В советские времена он назывался "Заря"», — говорится в сообщении.

Напротив, по данным администраторов канала, находился угловой дом с императорскими орлами на фасаде. В нем находилась контора так называемого водочного короля Петра Смирнова.

Ранее был раскрыт адрес стройки в Москве из фильма о приключениях Шурика. «Фрагмент снимали в застраивающемся районе Свиблово. С крыши восьмиэтажного дома по улице Седова, 3 была организована панорамная съемка», — говорится в сообщении.

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