Россияне вспомнили об известном советском кинотеатре в Москве

Россияне в группе ВКонтакте «Москва — воспоминания Детства» поделились воспоминаниями о кинотеатре «Тбилиси» на Новочеремушкинской улице в Москве.

Пользователи сети с ностальгией вспомнили фильмы, на сеансы которых ходили в советский кинотеатр. Жители столицы рассказали, что успели посмотреть в «Тбилиси»: «В джазе только девушки», «Агония», Москва слезам не верит». «Мой кинотеатр детства. Там рядом магазин, где мы брали коктейли молочные, а потом в кино. Там была красивая мозаика. Как я скучаю по нему. Последний фильм что там смотрела это "Дети шпионов" в нулевые, со своими мальчишками», — написала одна из участниц сообщества.

Кроме того, горожане напомнили и о инфраструктуре района. «Все детство и юность прожил напротив. Какой же был уютный и удобный для жизни район! Школу прогуливали на дневных сеансах по десять копеек, а потом в кулинарию ресторана "Абхазия" за горячими хачапури», — рассказал один из жителей Новых Черемушек.

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