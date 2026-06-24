Китай-город стал главной площадкой для уличных боев в Москве

Район Китай-города все чаще стали упоминать в контексте массовых потасовок. За последний месяц в сети появились десятки видео с драками на улицах возле баров и ночных заведений. По данным Baza, только за июнь было зафиксировано около 20 подобных конфликтов.

Отмечается, что очередная драка произошла на Маросейке. По предварительной информации, конфликт начался после замечания по поводу курения. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в которую оказались втянуты не только участники спора, но и находившиеся рядом люди. В результате несколько человек получили травмы.

Местные жители рассказывают, что подобные сцены стали для района привычными. По их словам, после закрытия баров и клубов компании нередко выясняют отношения прямо на улице, а записи происшествий затем расходятся по социальным сетям.

В столичной полиции тем временем сообщили, что только в июне получили 12 официальных заявлений, связанных с массовыми драками в районе Китай-города. По каждому обращению были проведены проверки, а действиям участников дали правовую оценку.

При этом правоохранители добавили, что многие конфликты не попадают в официальную статистику. Часто очевидцы не вызывают полицию сразу, а видео появляются в интернете лишь спустя несколько дней после происшествия.

В МВД призвали москвичей оперативно сообщать о подобных инцидентах. Это, объяснили там, позволит быстрее направлять наряды на место и предотвращать более серьезные последствия.

Ранее сообщалось, что бизнес-встреча под Москвой переросла в массовую драку со стрельбой.