Китайцы устремились под Москву

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин в беседе с РИА Недвижимость рассказал о росте доли китайских покупателей на рынке элитного загородного жилья в Московской области с 0,5 до 7 процентов за год.

Он отметил, что речь идет о бизнесменах из Китая, прочно обосновавшихся в России и за последние годы нарастивших благосостояние. По словам эксперта, в 2024-2025 годах у этой категории появился спрос на элитные резиденции на Новорижском шоссе с бюджетом 350-400 миллионов рублей.

Чаще всего китайские покупатели выбирают готовые дома под ключ в поселках с хорошей транспортной доступностью. Риелтор обратил внимание, что китайцы предпочитают современную европейскую архитектуру с четкими линиями.

«Принципы фэншуй негласно, но устойчиво присутствуют в запросе. Входная группа должна быть представительной. В ландшафте ценится вода — пруд или ручей на участке воспринимается как безусловный плюс», — уточнил Шурыгин.

