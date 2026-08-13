Опубликовано 13 августа 2026, 11:171 мин.
Китайский внедорожник сгорел во время зарядки в Подмосковье
Shot: Китайский внедорожник сгорел во время зарядки под Щелково .
Китайский внедорожник Lixiang L6 сгорел во время зарядки в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, инцидент произошел в коттеджном поселке «Варежки-3» под Щелково. Когда стоявший на зарядке автомобиль загорелся, владельца рядом не было.
В результате сгорел потолок в салоне, крыша, сиденья и приборная панель. Огонь также охватил все подкапотное пространство.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Как утверждает источник, машина была куплена десять месяцев назад у официального дилера за 4,7 миллиона рублей.
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