11:14, 27 сентября 2023
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Жители Москвы и области смогут купить китайское авто на Ozon
На маркетплейсе Ozon запустили продажу китайских автомобилей для москвичей.
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
Продажу китайских автомобилей запустили на маркетплейсе Ozon. На данный момент такой заказ могут сделать жители Москвы и Московской области, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Сейчас на маркетплейсе доступны только автомобили китайского бренда Chery, однако в дальнейшем компания планирует расширять ассортимент и список городов для доставки.
Покупку автомобиля можно оплатить онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке. При этом компания не планирует предоставлять кредиты на покупку машин через свой банк, пишет издание.
Ранее сообщалось, что китайские автомобили стали самыми покупаемыми иномарками в России.