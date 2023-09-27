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11:14, 27 сентября 2023
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Жители Москвы и области смогут купить китайское авто на Ozon

На маркетплейсе Ozon запустили продажу китайских автомобилей для москвичей.

Жители Москвы и области смогут купить китайское авто на Ozon
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Продажу китайских автомобилей запустили на маркетплейсе Ozon. На данный момент такой заказ могут сделать жители Москвы и Московской области, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Сейчас на маркетплейсе доступны только автомобили китайского бренда Chery, однако в дальнейшем компания планирует расширять ассортимент и список городов для доставки.

Покупку автомобиля можно оплатить онлайн, а договор купли-продажи подписывается при доставке. При этом компания не планирует предоставлять кредиты на покупку машин через свой банк, пишет издание.

Ранее сообщалось, что китайские автомобили стали самыми покупаемыми иномарками в России.