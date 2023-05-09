Перечислены главные объекты самого большого китайского сада в Москве

Главные объекты самого большого китайского сада в Москве перечилили в Telegram-канале программы «Мой район». В парке, расположенном на северо-востоке столицы неподалеку от станции метро «Ботанический сад», есть пруд, построены пагоды и мосты, созданы каменные композиции.

Китайский ландшафтный парк «Хуамин» находится в Останкинском районе, по адресу улица Вильгельма Пика, 14, это на территории одноименного делового центра с офисами и гостиницами. Площадь построек в традиционном стиле составляет 5000 квадратных метров.

По данным администраторов канала, в традиционном китайском парке есть дома, павильоны, беседки и открытые галереи, искусственный пруд с мостиками и ручейками, много хвойных деревьев и кустарников.

Камни-валуны для живописных композиций ландшафтные дизайнеры заказывали из Китая. Крыши строений покрыты черепицей, произведенной в провинции Хэнань, а фасады домов украшают цветочные орнаменты. Главная арка входа декорирована фигурками мифических существ древнего Китая. В парке высажены растения, типичные для Пекина и Шанхая.

Ранее москвичи вспомнили о прогулках по столичному «Бродвею».