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Жители Подмосковья обсудили жарку шашлыка на кладбище

Жители Подмосковья обсудили жарку шашлыка на кладбище
Кадр: Telegram-канал «Люберцы -SOS!»

На городском кладбище двое мужчин жарили шашлык и попали на видео, опубликованое в Телеграм-канале района Реутов. Под публикацией жители Подмосковья обсудили допустимость отдыха в таких необычных местах.

«На Люберецком кладбище, которое располагается возле нового комплекса ЖК "Облака" мужики решили пожарить шашлычков», — сообщается в описании видео.

Большинство юзеров выразили недовольство происходящим. «Поминать можно, туда не жрать приходят», «Зачем есть на кладбище? Нет более подходящих мест?», «Вот уж действительно некоторым аппетит не испортишь», — возмутились пользователи канала.

Другие местные жители предположили, что место выбрано не случайно, возможно покойник любил шашлыки. Еще один комментатор описал происходящие словами: «Когда смерть друга не повод перестать с ним отдыхать».

Ранее жители Подмосковья обсудили законность приготовления шашлыков во дворе.

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