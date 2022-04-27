Жители Подмосковья обсудили жарку шашлыка на кладбище

На городском кладбище двое мужчин жарили шашлык и попали на видео, опубликованое в Телеграм-канале района Реутов. Под публикацией жители Подмосковья обсудили допустимость отдыха в таких необычных местах.

«На Люберецком кладбище, которое располагается возле нового комплекса ЖК "Облака" мужики решили пожарить шашлычков», — сообщается в описании видео.

Большинство юзеров выразили недовольство происходящим. «Поминать можно, туда не жрать приходят», «Зачем есть на кладбище? Нет более подходящих мест?», «Вот уж действительно некоторым аппетит не испортишь», — возмутились пользователи канала.

Другие местные жители предположили, что место выбрано не случайно, возможно покойник любил шашлыки. Еще один комментатор описал происходящие словами: «Когда смерть друга не повод перестать с ним отдыхать».

Ранее жители Подмосковья обсудили законность приготовления шашлыков во дворе.