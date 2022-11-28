Кладбище старых «Москвичей» обнаружили в столичном дворе

Кладбище старых автомобилей «Москвич» обнаружили в одном из столичных дворов. Фото оттуда опубликовал Telegram-канал «О Москве с любовью».

«Там на заднем плане еще вышка для обслуживания светильников метро и грузовик. Такое впечатление, что это "уголок старьевщика"», — написал один из пользователей.

Некоторые предположили, что кадр сделан на юго-востоке Москвы. «В Люблино видел подобное. На Краснодарской улице, в районе дома 58», — поделился адресом автокладбища один из комментаторов.

Ранее на МКАД заметили автомобиль из прошлого. У пользователей сети возникло несколько предположений насчет модели ретро-машины: «Москвич 401», Chrysler DeSoto 1936 года выпуска, BMW 30-х годов, ЗИС, Packard.