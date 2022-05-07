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Несколько сотен москвичей обратились к медикам из-за укусов клещей

Несколько сотен москвичей обратились к медикам из-за укусов клещей
Фото: Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Несколько сотен москвичей обратились к медикам из-за клещей. На прошлой неделе врачи зафиксировали 281 случай укусов, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Большинство случаев произошло в Подмосковье — 171 укус, еще 18 были зафиксированы после посещения лесопарковых зон на территории столицы. В ведомстве сообщили, что территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. С начала текущего года против клещевого вирусного энцефалита привито 17 692 человека.

Ранее россиянам напомнили способы защиты от укусов клещей. Чтобы значительно снизить риск укуса, врач советует максимально закрывать тело одеждой светлых оттенков.

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