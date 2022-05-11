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В Роскачестве перечислили способы защититься от клещей на природе

В Роскачестве перечислили способы защититься от клещей на природе
Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Роскачестве рассказали, как защититься от клещей на природе. Способы уберечь себя радиостанции «Говорит Москва» перечислили в пресс-службе ведомства.

Специалисты порекомендовали выбирать солнечные и сухие территории для отдыха на свежем воздухе. «Насекомые предпочитают места, где влажность воздуха выше 85 процентов, поэтому они особенно активны после дождя», — пояснили в Роскачестве. Кроме того, необходимо уделить внимание одежде. Клещей легче обнаружить на одежде светлых оттенков, а уменьшить риск укуса поможет закрытый плотно прилегающий наряд, головной убор и заправленные в обувь брюки.

«Антиклещевые спреи или лосьоны — хороший способ защиты. Подобные средства действуют от 30 минут до нескольких часов, о чем указано на упаковке. Проверяйте вещи и кожу через каждый час-полтора, особенно складки кожи: клещи любят теплые и влажные места», — рассказали эксперты. Частный садовый участок можно обработать химпрепаратами от паразитов.

Также в Роскачестве посоветовали сделать прививку от клещевого энцефалита и напомнили, что болезнь передается от членистоногих через укус.

Ранее врач-невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева перечислила опасные симптомы клещевого энцефалита.

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