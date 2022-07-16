У ресторана «Вкусно — и точка» заметили необычного клиента

У одного из ресторанов сети «Вкусно — и точка» в Подмосковье заметили девушку верхом на лошади. Снимок опубликовали в группе «Красногорск Online» во «ВКонтакте».

«Необычные клиенты красногорского фастфуда», — подписали снимок администраторы сообщества. На фотографии изображена девушка на лошади у окна выдачи заказов для клиентов на транспорте. Животное спокойно стоит, пока наездница общается с сотрудником заведения.

«Теперь понятно происхождение кучи навоза возле этого заведения. Где жрут, там и... Только наездницам все по барабану», «А если животному в туалет захочется? Кто это будет убирать?» — возмутились юзеры.

Ранее в ресторане «Вкусно — и точка» в Москве уже не в первый раз заметили таракана. Покупательница сняла инцидент на видео.