Город
Вчера в 23:57
1 мин.

У ресторана «Вкусно — и точка» заметили необычного клиента

У ресторана «Вкусно — и точка» заметили необычного клиента
Фото: страница «Красногорск Online» во «ВКонтакте»

У одного из ресторанов сети «Вкусно — и точка» в Подмосковье заметили девушку верхом на лошади. Снимок опубликовали в группе «Красногорск Online» во «ВКонтакте».

«Необычные клиенты красногорского фастфуда», — подписали снимок администраторы сообщества. На фотографии изображена девушка на лошади у окна выдачи заказов для клиентов на транспорте. Животное спокойно стоит, пока наездница общается с сотрудником заведения.

«Теперь понятно происхождение кучи навоза возле этого заведения. Где жрут, там и... Только наездницам все по барабану», «А если животному в туалет захочется? Кто это будет убирать?» — возмутились юзеры.

Ранее в ресторане «Вкусно — и точка» в Москве уже не в первый раз заметили таракана. Покупательница сняла инцидент на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.