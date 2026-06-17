Климатолог допустил исчезновение Москвы-реки

Москва-река и другие водоемы могут исчезнуть в отдаленной перспективе, если человечеству не удастся остановить опасные климатические изменения. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» озвучил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

По словам ученого, в ближайшие десятилетия Москве-реке пересыхание не грозит. Даже при изменении климата водная система сохранится благодаря особенностям своего расположения. Однако ситуация может кардинально измениться через несколько столетий.

Карнаухов отметил, что многое будет зависеть от того, сможет ли человечество ограничить дальнейший рост температуры на планете. В противном случае климатические процессы могут стать необратимыми. Эксперт предупредил, что при самом неблагоприятном сценарии через 200–300 лет Земля может столкнуться с экстремальным повышением температуры. В этом случае под угрозой окажутся не только реки, но и другие крупные водоемы.

По мнению ученого, если глобальное потепление выйдет из-под контроля, вода постепенно будет переходить в атмосферу, а парниковый эффект многократно усилится. В результате условия на планете могут измениться до неузнаваемости.

Ранее москвичам посоветовали приготовиться к торнадо в столице. Отмечалось, что ураганы станут заходить в Московский регион чаще, и все — из-за изменения климата.