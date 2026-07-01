Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с «Москвой 24» оценил вероятность засухи в столице России из-за летней жары.

По его словам, в этом сезоне возможны волны жары — слабо предсказуемые долгоживущие блокирующие антициклоны на неделю и более. «Пока, в пределах детерминированного прогноза на 10 и более суток, ничего страшного, то есть засухи, не видно», — спрогнозировал климатолог.

По его мнению, при сохранении таких погодных условий даже при развитии блокирующего антициклона в августе почвенной засухи не будет. Согласно прогнозу, 4-5 июля ожидаются дожди.

Ученый отметил, что лето идет нормально. Смену периодов тепла дождями он назвал позитивным явлением.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о второй волне летней жары.