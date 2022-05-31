Город
Сегодня в 18:28
1 мин.

Москвичка доверила ключи от дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей

Москвичка доверила ключи от дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей
Фото: Sabrianna / Unsplash

Москвичка доверила ключи от своего дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ЦАО столичного главка МВД России. Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

По данным агентства, к правоохранителям обратилась хозяйка одной из квартир жилого дома в Фурманном переулке. Она сообщила, что, покидая жилье в центре Москвы на длительный срок, оставила ключи знакомой, а по возвращении обнаружила пропажу дорогостоящих часов и ювелирных украшений из сейфа. Общая стоимость ущерба составила более миллиона рублей.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 41-летнюю подозреваемую в Мрузовском переулке. «Выяснилось, что злоумышленница, находясь в квартире потерпевшей, обнаружила ключ от сейфа, открыла его и совершила хищение», — процитировало агентство представителя ведомства.

Уточняется, что у задержанной были изъяты похищенные часы. Пропавших ювелирных изделий у нее не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело.

Дозвониться в пресс-службу УВД по ЦАО столичного главка МВД России «Мосленте» не удалось: в ведомстве не взяли трубку.

Ранее сообщалось, что у безработной в Москве украли внедорожник стоимостью более миллиона рублей. С заявлением о краже в полицию обратилась жительница столицы 1978 года рождения.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.