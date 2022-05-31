Москвичка доверила ключи от дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей

Москвичка доверила ключи от своего дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по ЦАО столичного главка МВД России. Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

По данным агентства, к правоохранителям обратилась хозяйка одной из квартир жилого дома в Фурманном переулке. Она сообщила, что, покидая жилье в центре Москвы на длительный срок, оставила ключи знакомой, а по возвращении обнаружила пропажу дорогостоящих часов и ювелирных украшений из сейфа. Общая стоимость ущерба составила более миллиона рублей.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 41-летнюю подозреваемую в Мрузовском переулке. «Выяснилось, что злоумышленница, находясь в квартире потерпевшей, обнаружила ключ от сейфа, открыла его и совершила хищение», — процитировало агентство представителя ведомства.

Уточняется, что у задержанной были изъяты похищенные часы. Пропавших ювелирных изделий у нее не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело.

Дозвониться в пресс-службу УВД по ЦАО столичного главка МВД России «Мосленте» не удалось: в ведомстве не взяли трубку.

Ранее сообщалось, что у безработной в Москве украли внедорожник стоимостью более миллиона рублей. С заявлением о краже в полицию обратилась жительница столицы 1978 года рождения.