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В московском магазине заметили в продаже «элитные» колбасные обрезки

В московском магазине заметили в продаже «элитные» колбасные обрезки
Фото: страница «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте»

Фотографию лотков с обрезками колбасных изделий и ценником «Обрезки колбасные элитные» в одном из московских магазинов опубликовали в группе «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте».

«С чьего-то застолья остатки», «Сейчас чего только не встретишь в продаже. Пытаются продать все, даже то, что уже испортилось», «Много вы понимаете в колбасных обрезках!» — прокомментировали юзеры.

В составе набора — тонкие кусочки колбас разного вида. Цена одного килограмма — 380 рублей.

Ранее посетительнице столичного ресторана «Вкусно — и точка» продали бургер с плесенью на булочке. Инцидент произошел в точке общепита в районе Хорошево-Мневники.

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