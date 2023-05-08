На Кольцевой линии московского метро произошел сбой движения поездов

Из-за человека на путях на Кольцевой линии московского метро произошел сбой. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Временно были увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке, пояснили администраторы канала.

Ранее 9 марта сообщалось, что мужчина столкнул 15-летнего подростка под надвигающийся поезд на станции метро «Киевская» в Москве. ЧП попало на видео. Стало известно, что молодой человек остался жив.