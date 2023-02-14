Названо количество автомобилей «Москвич 3» для системы такси и каршеринга

В систему такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время внедрят три тысячи автомобилей марки «Москвич 3». Количество «забронированных» машин назвал во вторник, 14 февраля, в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

«Завод "Москвич" и группа компаний "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год», — написал он.