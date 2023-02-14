Названо количество автомобилей «Москвич 3» для системы такси и каршеринга
В систему такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время внедрят три тысячи автомобилей марки «Москвич 3». Количество «забронированных» машин назвал во вторник, 14 февраля, в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.
«Завод "Москвич" и группа компаний "Яндекс" подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год», — написал он.
внедрят в систему такси и каршеринга в РФ
Градоначальник уточнил, что в этом году «Москвич» планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем. Собянин подчеркнул, что благодаря перезапуску производства на столичном заводе компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень услуг.
Ранее в январе текущего года сообщалось, что в продажу в автосалоны поступили первые электрические автомобили «Москвич 3е». Стоит машина 3,5 миллиона рублей.