В Москве резко упало количество сдаваемых в аренду квартир

До исторического минимума упало количество сдаваемых в аренду в Москве квартир. Всего на данный момент на рынке представлено 11 тысяч лотов, сообщает РИА Недвижимость.

По данным источника, это связано в тем, что в столице на рынке аренды в середине июня был зафиксирован рекордный спрос, который обычно характерен для августа. К сентябрю спрос был вдвое больше значений весны этого года и на 70 процентов выше показателей прошлого года.

Больше всего арендаторов интересуют студии, а меньше всего — двухкомнатные квартиры.

На фоне сокращения количества лотов арендаторы рекордно подняли цены. На данный момент арендовать «однушку» в Москве стоит около 52 тысяч рублей в месяц, а «двушку» — около 95 тысяч рублей.

Ранее в Москве появилось необычное объявление о сдаче комнаты в аренду.