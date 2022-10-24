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03:34, 24 октября 2022
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Стало известно количество самых первых обитателей Московского зоопарка

Стало известно количество самых первых обитателей Московского зоопарка
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Количество самых первых обитателей столичного зоопарка назвали в Telegram-канале «История Москвы».

«История Московского зоопарка началась в 1864 году, когда на Пресненских прудах был открыт зоосад. Зоосад стал продолжением царского зверинца», — говорится в сообщении. По имеющейся информации, уже при открытии в зоопарке насчитывалось около 300 домашних и диких представителей российской фауны.

Стало известно, что уход за животными обеспечивали меценаты, среди которых, к примеру, были император Александр II и князь Константин. Они подарили зоосаду индийского слона, носорога, зебру и кенгуру.

Ранее была названа стоимость моржа для Московского зоопарка. Она составляет 20 миллионов рублей вместе с НДС.

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