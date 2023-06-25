Раскрыто количество надвигавшейся на Москву военной техники

Количество надвигавшейся на Москву военной техники раскрыл Telegram-канал Baza. По их данным в субботу, 24 июня, к столице подъезжало более тысячи единиц техники.

По информации Baza, в первой колонне, пересекшей границу Воронежской области после полуночи 24 июня, находилось девять танков, четыре бронированных машины «Тигр», одна реактивная система залпового огня «Град», пушка, десятки грузовых и сотни легковых военных автомобилей. Всего было около 350 единиц техники.

Во второй колонне, заехавшей в область около пяти утра, было 375 единиц техники. В третьей колонне — 100 единиц вооружения, среди которых было три танка, два зенитных орудия, автобусы, грузовые и легковые автомобили. В четвертой колонне насчитывалось около 212 единиц техники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве.