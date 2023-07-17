Названо количество заразившихся от клещей болезнью Лайма жителей Подмосковья

Количество заразившихся болезнью Лайма жителей Подмосковья называет региональное управление Роспотребнадзора. По данным организации, по сравнению с тем же периодом прошлого года число заболевших увеличилось в три раза.

Как рассказали представители Роспотребнадзора, с начала 2023 года болезнь Лайма (боррелиоз) была выявлена у 80 человек, в том числе у восьмерых детей. За это же время прошлого года было зафиксировано 27 случаев инфицирования. Между тем случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области в этом году выявлено не было.

По данным ведомства, всего за медицинской помощью от укусов клещей в этом году обратились 10 171 человек, в том числе 3186 детей. За тот же период 2022 года случаев присасывания было 8471, из них 2670 случаев у детей.

Ранее врач Садковская назвала главный признак боррелиоза после укуса клеща.