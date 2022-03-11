В квартире москвича обнаружили коллекцию оружия

В квартире москвича обнаружили необычную коллекцию. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. В его квартире на Белозерской улице оперативники нашли револьвер, винтовку, взрыватели и боевой снаряд. Подднее выяснилось, что в гаражном боксе жителя столицы хранились мины, гранаты, части автомата Калашникова, фрагменты взрывателей и артиллерийские снаряды. Подозреваемый объяснил, что все это он находил во время раскопок.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Подмосковье обнаружили подпольную мастерскую по ремонту оружия.