Сегодня в 04:40
1 мин.

В квартире москвича обнаружили коллекцию оружия

Город /
В квартире москвича обнаружили коллекцию оружия
Фото: МВД Медиа

В квартире москвича обнаружили необычную коллекцию. Об этом в четверг, 10 марта, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. В его квартире на Белозерской улице оперативники нашли револьвер, винтовку, взрыватели и боевой снаряд. Подднее выяснилось, что в гаражном боксе жителя столицы хранились мины, гранаты, части автомата Калашникова, фрагменты взрывателей и артиллерийские снаряды. Подозреваемый объяснил, что все это он находил во время раскопок.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Подмосковье обнаружили подпольную мастерскую по ремонту оружия.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.