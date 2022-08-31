Город
Сегодня в 13:14
1 мин.

Несколько общественных колодцев были отравлены в Подмосковье

Несколько общественных колодцев были отравлены в Подмосковье
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Неизвестные отравили несколько общественных колодцев в микрорайоне Баковка под подмосковным Одинцовом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, местные жители обнаружили, что вода в колодцах стала маслянистой и окрасилась в зеленый цвет. В диверсии подозревают двух мужчин — якобы они накануне приехали на самокатах к резервуарам и сбросили в воду неизвестные вещества.

Администрация городского округа сообщила, что испорченные колодцы законсервируют, а вместо них построят новые. Также стало известно, что местные власти планируют включить Баковку в государственную программу для подключения водоснабжения и водоотведения.

Ранее стало известно, что из жилого дома в Москве из-за опасности отравления эвакуировали более 40 человек.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.