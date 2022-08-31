Несколько общественных колодцев были отравлены в Подмосковье

Неизвестные отравили несколько общественных колодцев в микрорайоне Баковка под подмосковным Одинцовом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, местные жители обнаружили, что вода в колодцах стала маслянистой и окрасилась в зеленый цвет. В диверсии подозревают двух мужчин — якобы они накануне приехали на самокатах к резервуарам и сбросили в воду неизвестные вещества.

Администрация городского округа сообщила, что испорченные колодцы законсервируют, а вместо них построят новые. Также стало известно, что местные власти планируют включить Баковку в государственную программу для подключения водоснабжения и водоотведения.

Ранее стало известно, что из жилого дома в Москве из-за опасности отравления эвакуировали более 40 человек.