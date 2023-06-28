Найдена связь заброшенной колокольни в Москве с «Союзмультфильмом»

Связь заброшенной колокольни на Долгоруковской улице в столице с «Союзмультфильмом» нашел автор Telegram-канала «История Москвы».

«По адресу Долгоруковская улица, 25 можно найти заброшенную колокольню. Она находится у бывшего храма, построенного в 1672-1712 годах на средства прихожан и пожертвования. Старую колокольню вместе с трапезной пристроили к храму в середине XVIII века. Однако в 1904 году по проекту архитекторов С.Ф. Воскресенского и Н.С. Курдюкова здесь возвели уже новую трапезную и также новую высокую колокольню», — рассказывает он.

В 1936 году храм закрыли, после чего некоторое время в нем располагалась киностудия «Союзмультфильма». Позднее основную часть здания перестроили в пятиэтажный дом в сталинском стиле, а трапезную и колокольню при этом не тронули.

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