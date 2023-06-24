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13:01, 24 июня 2023
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Колонна военных грузовых автомобилей на МКАД попала на видео

По МКАД проехала колонна военных грузовых автомобилей.

Колонна военных грузовых автомобилей на МКАД попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Радиоточка НСН»

По МКАД проехала колонна военной техники. Снятые очевидцами кадры были опубликованы в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

В ролике видно более шести грузовых автомобилей с табличкой «Люди». Кроме того, по данным канала, в колонне также присутствовали и бронетранспортеры (БТР).

Ранее минтранс Подмосковья призвал жителей столичного региона воздержаться от поездок по трассам М-4 и М-2.