Колонна военных грузовых автомобилей на МКАД попала на видео

В ролике видно более шести грузовых автомобилей с табличкой «Люди». Кроме того, по данным канала, в колонне также присутствовали и бронетранспортеры (БТР).

Ранее минтранс Подмосковья призвал жителей столичного региона воздержаться от поездок по трассам М-4 и М-2.