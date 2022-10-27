Длинная колонна военной техники в центре Москвы попала на видео

Федеральная служба охраны (ФСО) России объясняет появление боевой техники в центре столицы плановыми учениями. На них отрабатываются различные варианты действий, в том числе, по пресечению террористических угроз, тушению пожаров, оказанию неотложной медицинской помощи, задержанию правонарушителей. Основные этапы учений, по данным службы, проходят на территориях у Дома правительства, Совета Федерации, Госдумы и комплекса зданий администрации президента.

«Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее на видео попала длинная колонна пожарной техники, движущаяся в сторону Рязанской области по подмосковной трассе.