Сосед по коммуналке убил ребенка во время демонстрации боевых приемов

Во время демонстрации боевых приемов сосед по коммунальной квартире убил девятилетнего ребенка. Убийство произошло в подмосковной Балашихе, сообщает в воскресенье, 5 февраля, Главное следственное управление СК России по области.

«В вечернее время 47-летний сосед по коммунальной квартире, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, демонстрировал ребенку боевые приемы с использованием ножей, в процессе чего нанес мальчику смертельное ранение», — говорится в пресс-релизе.

Мужчина задержан, его допрашивает следователь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На теле мальчика обнаружена колото-резаная рана груди, которая оказалась смертельной. Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее в Москве женщина расправилась с двухлетним ребенком и начала угрожать суицидом. ЧП произошло в квартире на Средней Первомайской улице.