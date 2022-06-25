Более 160 комнат прохлады открыли в Москве

В Москве подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой. Об этом, в субботу, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью», — рассказал градоначальник.

По его словам, такие комнаты будут работать с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу — до 18:45, в субботу — до 16:00. Узнать подробную информацию о работе можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.

Мэр также отметил, что на 17 станциях метро и МЦК началась раздача питьевой воды. «Сотрудники лаборатории микроклимата метро следят за температурой на станциях и в вестибюлях, при необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции», — заключил Собянин.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что пик аномальной жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня.