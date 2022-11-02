Известная американская компания одежды полностью уйдет из России

Полностью уйти из России решила известная американская компания одежды и аксессуаров Gap, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов рынка.

«Этот оператор стопроцентно покинет РФ — продажа бизнеса не предполагается. У магазинов уже были проблемы — марка непопулярна в России. Пожалуй, и покупатели особенно сокрушаться не будут по поводу ухода ретейлера», — считает президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

По данным руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, ретейлер планирует закрыть оставшиеся 10 магазинов в Москве и один в Санкт-Петербурге. При этом еще в июне в стране работало 23 магазина Gap.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева уточнила, что торговые точки будут закрываться по мере того, как собственники будут находить новых арендаторов. Сейчас магазин будет распродавать остатки товаров.

Ранее популярные магазины косметики и парфюмерии сообщили о возобновлении работы в России. Ребрендинг точек планируется закончить до января 2023 года.