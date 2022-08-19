Россиянам рассказали о возможности денежной компенсации за спам-звонки

О возможности денежной компенсации за спам-звонки рассказали россиянам в Telegram-канале Роскомнадзора.

«Если ваши права как субъекта персональных данных нарушают, обращайтесь к оператору с требованием о прекращении обработки. Если в просьбе отказывают — пишите в Роскомнадзор. Кроме того, нарушенные права вы можете защищать в судебном порядке и требовать денежную компенсацию за причинение морального вреда», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что личные данные физических лиц — конфиденциальны. Обработка таких сведений, в том числе их распространение, возможна только при условии получения предварительного согласия их владельцев, отметили специалисты.

Так, если администрация ресурса, который предоставляет личные данные, проигнорировала обращение по их удалению, можно обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде по телефону: +7 (499) 550-80-03 или по почте: 4people@grfc.ru.

Ранее Роскомнадзор предупредил об электронных письмах мошенников от его лица. Структура не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти, напомнили в ведомстве.