Стоимость билетов на концерт Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей

Стоимость билетов на осенний концерт певицы Ани Лорак в Москве достигла 600 тысяч рублей, самые дорогие стоят больше полумиллиона рублей.

Артистка выступит в столичном Crocus City Hall в свой день рождения, 27 сентября. Место на балконе обойдется поклонникам от 2000 до 6000 рублей, в бельэтаже — от 5000 до 7,5 тысячи рублей, цены за место в партере доходят до 20 тысяч рублей, а в VIP-партере — до 35 тысяч рублей.

Уточняется, что провести мероприятие в VIP-ложе, расположенной между бельэтажем и партером, стоит 600 тысяч рублей. К этой цене добавляется сервисный сбор в размере 60 тысяч рублей. На момент публикации материала в самой дорогой зоне концертного зала в наличии есть три свободных места.

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