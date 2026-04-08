Конфликт у шлагбаума в Подмосковье закончился стрельбой

В подмосковном Красногорске конфликт из-за шлагбаума у ЖК «Ильинойс» закончился стрельбой, передает сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Моя Москва».

Как следует из публикации, 24-летний молодой человек попросил другого водителя помочь открыть въезд, однако тот разозлился, начал кидать бутылки в машину, разбил стекло пистолетом и выстрелил молодому человеку в руку.

Telegram-канал «Как дела, Москва?» публикует видеозапись с регистратора в машине, на которой видно, как мужчина сначала что-то бросает в автомобиль, потом достает какой-то предмет из своего авто и движется в сторону машины пострадавшего. В это время, как слышно из записи, в машине пострадавшего находилась еще и девушка, она громко кричала от испуга.

Известно, что пострадавшего госпитализировали, пулю удалили. Мужчина написал на обидчика заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве под окнами жилого дома на улице Лобачевского обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.