Коноплю заметили на клумбе возле детской площадки в Москве

На клумбе возле детской площадки в одном из московских дворов заметили коноплю. Фото растения опубликовали в группе «Митино М125» во «ВКонтакте».

Выросший во дворе каннабис развеселил пользователей сети. «"Закладка" проросла», «Много уже охотников за гербарием увидели этот пост?», «Скажите, где растет — я возьму это на себя», — написали комментаторы.

По словам местных жителей, коноплю быстро убрали с клумбы, а куст был дикорастущим, а не посаженным специально.

Ранее объявление на клумбе в районе Куркино развеселило пользователей сети. Местные садоводы предупредили о возмездии за сорванные растения.