В Москве на водоемах усилили контроль безопасности

Контроль безопасности усилили на московских водоемах из-за сильной жары в субботу, 6 августа. По информации агентства новостей «Москва» со ссылкой на слова заммэра Москвы Петра Бирюкова, сотрудники поисково-спасательной службы работают в режиме повышенной готовности.

«Проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище», — сообщил Бирюков.

Из-за погодных условий ежедневно 113 спасителей патрулируют зоны ответственности станций, а также проводят профилактические беседы с горожанами.

Ранее из-за неудовлетворительных результатов качества воды москвичам запретили купаться в зонах отдыха «Левобережье», «Тропарево» и «Озеро Белое».