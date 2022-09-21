Треть москвичей призналась в постоянном контроле над детьми

Почти треть москвичей (36 процентов респондентов) призналась в постоянном контроле над своими детьми. Такие данные следуют из результатов опроса образовательной компании MAXIMUM Education, появившихся в распоряжении «Мосленты».

При этом, более 60 процентов опрошенных рассказали, что только периодически контролируют своего ребенка. Каждый второй родитель внимательно следит за процессом учебы, каждый пятый ежедневно проверяет домашнее задание, пять процентов родителей делают домашнюю работу вместе с детьми. Три процента совсем не контролирует процесс учебы в школе.

Каждый пятый использует специальные программы для того, чтобы отслеживать местоположение ребенка. Абсолютное большинство (63 процента) признаются, что планируют контролировать ребенка до совершеннолетия, 22 процента — до окончания университета, десять процентов считают, что определенный контроль ребенку будет необходим всю жизнь, пять процентов рассчитывают контролировать ребенка до исполнения ему четырнадцати лет, то есть до получения первого паспорта. Каждый третий родитель периодически читает переписки ребенка в социальных сетях, два процента делают это регулярно.

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