Во дворе жилого дома в Москве нашли конюшню

Во дворе жилого дома на западе Москвы заметили конюшню. Фото оттуда опубликовали в группе «Ново-Переделкино forever | М125» во «ВКонтакте».

На снимке видно, что лошади пасутся на огороженном участке в жилом квартале. В группе уточнили, что кадр сделан на 1-й улице Лукино. «Не жалко животных?» — поинтересовался у подписчиков автор поста.

Комментаторы отметили, что конюшня находилась на этом месте задолго до появления домов вокруг. «Периодически прохожу неподалеку. На Масленицу там были гуляния, можно было зайти повеселиться», — рассказала одна из местных жительниц.

Кто-то вспомнил о слухах по поводу того, что животные в этом месте содержатся в плохих условиях. Однако большинство сошлись на том, что подтверждения у этой информации нет. «Видимо это кому-то выгодно, чтобы закрыли конюшню», — предположили в комментариях.

Ранее во дворе жилого дома в Москве заметили павлина. Редкую птицу снял на видео очевидец.