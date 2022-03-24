Кормушка для птиц в лесу напомнила россиянам о бразильских трущобах

Россиян заинтересовала необычная кормушка для птиц в Битцевском лесу в Москве. Фото выложили в группу «Чертаново» во «ВКонтакте».

На снимке видно, что кормушка состоит из нескольких разноцветных домиков, закрепленных на одной балке. Наверху установлен баннер с надписью «Счастливые клювики». «Вы только гляньте, какая красивая и функциональная кормушка для птичек есть в Битцевском лесу! Если будете на прогулке, приносите туда лакомства для пернатых и белочек», — восхитилась администрация сообщества.

В комментариях с юмором отметили, что сооружение на снимке напоминает бразильские городские трущобы, называемые фавелами. «У вас очень тонкий взгляд на постройки», — посмеялись над этим наблюдением другие юзеры. Недовольному кормушкой пользователю возразили, что подобные конструкции и не должны выглядеть чересчур роскошно.

«Нет, а что, плохо это, или я чего-то не понимаю? Лучше б было, если бы не было, или?.. Сами хоть что-то подобное сделали этой зимой?» — возмутилась одна из юзерш. Женщину заверили, что в установке кормушки нет ничего плохого, а ассоциация с трущобами исключительно шуточная.

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