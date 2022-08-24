Антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом установлен в России. Как передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки зарегистрирован 40231 заболевший. Подобные показатели в последний раз были зафиксированы в марте.

Количество новых случаев сегодня выросло на 29,9 процента по сравнению с прошлыми сутками, когда прибавилось 30967 инфицированных. По состоянию на 24 августа, 32876 человек выздоровели, 3872 — госпитализированы, а 72 — умерли.

При этом в Москве уровень заболеваемости за сутки вырос на 88,4 процента, до 9414 зараженных. Это вторые по величине значения, зарегистрированные с февраля. Антирекорд с 10241 случаем был установлен 17 августа. Однако наивысших показателей с марта достигло количество смертей — 27 случаев.

В столице выздоровели 9192 человека, а 368 были госпитализированы.

Ранее были раскрыты новые симптомы заражения COVID-19. По словам медика, наиболее частыми симптомами оказались также заложенность носа, головная боль и боль в глазных яблоках.