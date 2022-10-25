Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

По производственному календарю россиян в первую неделю ноября ждет три выходных дня подряд.

«Мослента» напоминает, что в этом году День народного единства приходится на пятницу, 4 ноября. Он объявлен праздничным выходным. В четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час. Всего в ноябре 21 рабочий день и девять выходных.

Ранее россияне назвали желаемый доход за работу без отпусков и выходных. Мужчины хотят получать на 24 процента больше, чем женщины.