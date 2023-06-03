19:18, 03 июня 2023
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Девушек в коротких юбках призвали к осторожности в московском метро
Заглянувший под юбку пассажирки столичного метро мужчина попал на видео.
Фото: Dekler Ph / Unsplash
Заглянувший под короткую юбку пассажирки столичного метро мужчина попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».
Стоящий на эскалаторе в подземке россиянин подставил камеру мобильного телефона под юбку стоящей выше него девушки. Сама она произошедшего не заметила, но другой пассажир решил запечатлеть инцидент, чтобы предупредить представительниц женского пола об опасности.
«В метро к лету появились такие «кадры». Девушки, будьте осторожны», — призывает автор поста.
Ранее мужчина закурил в столичном метро и попал на видео.