Девушек в коротких юбках призвали к осторожности в московском метро

Заглянувший под короткую юбку пассажирки столичного метро мужчина попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».

Стоящий на эскалаторе в подземке россиянин подставил камеру мобильного телефона под юбку стоящей выше него девушки. Сама она произошедшего не заметила, но другой пассажир решил запечатлеть инцидент, чтобы предупредить представительниц женского пола об опасности.